Крабовая компания, которая была связана с телеведущей Ксенией Собчак, лишилась статуса системообразующей

Предприятие «Монерон» убрали из соответствующих списков Минсельхоза и Минэкономразвития, пишет газета «Ведомости». В обоих ведомствах эту информацию пока не комментировали. Собчак, как напоминает издание, собиралась купить долю в этой компании. Сделке помешал Южно-Сахалинский городской суд, который запретил налоговой инспекции регистрировать какие-либо действия по акциям предприятия. Включить эту и еще ряд компаний в список системообразующих, по сведениям газеты, просила мать Собчак, член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова. Сама телеведущая настаивала, что не имеет к этому никакого отношения.