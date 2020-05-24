Крабовая компания, которая была связана с телеведущей Ксенией Собчак, лишилась статуса системообразующей

Предприятие «Монерон» убрали из соответствующих списков Минсельхоза и Минэкономразвития, пишет газета «Ведомости». В обоих ведомствах эту информацию пока не комментировали. Собчак, как напоминает издание, собиралась купить долю в этой компании. Сделке помешал Южно-Сахалинский городской суд, который запретил налоговой инспекции регистрировать какие-либо действия по акциям предприятия. Включить эту и еще ряд компаний в список системообразующих, по сведениям газеты, просила мать Собчак, член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова. Сама телеведущая настаивала, что не имеет к этому никакого отношения.
2020-05-24T19:32:58+03:00
2020-05-24T19:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 24 мая 2020
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