Уральская полиция составила протоколы на предпринимателей за символические похороны бизнеса

Один организатор и пять участников будут привлечены к ответственности за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции, рассказали сайту МБХ.Медиа в управлении МВД по Свердловской области. На днях в городе Заречном у входа в торговый центр предприниматели поставили гроб, чтобы буквально похоронить свой бизнес. Участники акции, среди которых были владельцы закрытых из-за коронавируса магазинов, несли к гробу цветы и листы с надписями.
2020-05-24T19:32:30+03:00
2020-05-24T19:32:30+03:00
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19:32, 24 мая 2020
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