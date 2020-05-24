Уральская полиция составила протоколы на предпринимателей за символические похороны бизнеса

Один организатор и пять участников будут привлечены к ответственности за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции, рассказали сайту МБХ.Медиа в управлении МВД по Свердловской области. На днях в городе Заречном у входа в торговый центр предприниматели поставили гроб, чтобы буквально похоронить свой бизнес. Участники акции, среди которых были владельцы закрытых из-за коронавируса магазинов, несли к гробу цветы и листы с надписями.