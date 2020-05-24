Подмосковные власти отрицают сообщения о нехватке средств защиты в госпитале «Крокус Экспо»

Врачи, которые там работают, обеспечены в том числе лекарствами, сказали агентству «Интерфакс» в областном министерстве здравоохранения. Туда привлечены специалисты Красногорской больницы и медики из других регионов. Ранее в региональной прокуратуре сказали, что проверяют жалобы врачей на нехватку медикаментов и средств защиты. Временный госпиталь в выставочном центре «Крокус Экспо» заработал с 12 мая. По данным телеканала «Настоящее время», власти выделили на него почти 2 млрд. рублей.