Рогов: Публикации Bloomberg никак не влияют на и так неизменно падающий авторитет российской администрации за рубежом

Негативная реакция России на публикации западных СМИ, в частности редакции Bloomberg, не приведет ни к какому результату, авторитет российской администрации за рубежом неизменно падает. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.

«Российский режим за рубежом имеет репутацию неправдивого и врущего, которая продолжает укрепляться. И российская сторона пытается с этим бороться, что глупо, потому что данных нет, чтобы опровергнуть данные в опубликованных статьях. А по поводу рейтингов Путина это достаточно глупое выступление, в статье все написано корректно, и редакция Bloomber зря ссылается на данные ВЦИОМа, это бессмысленно и некорректно, потому что центр является достаточно зависимой организацией и его данные не стоит всерьез рассматривать», — отметил политолог.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга российского президента Владимира Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что «рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом. Однако согласно данным ВЦИОМ, рейтинги доверия и одобрения деятельности президента составляют 67-68%. О публикации негативно отозвались в российском МИДе и Госдуме.