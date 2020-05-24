Перестрелка произошла на юге Москвы

Конфликт вспыхнул между двумя группами неизвестных на территории жилого комплекса «Ясный» у Каширского шоссе, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Полиция объявила в розыск автомобили, на которых могли скрыться злоумышленники. В результате стрельбы, по словам представителей правоохранительных органов, никто не пострадал.