Перестрелка произошла на юге Москвы

Конфликт вспыхнул между двумя группами неизвестных на территории жилого комплекса «Ясный» у Каширского шоссе, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Полиция объявила в розыск автомобили, на которых могли скрыться злоумышленники. В результате стрельбы, по словам представителей правоохранительных органов, никто не пострадал.
2020-05-24T19:17:21+03:00
2020-05-24T19:28:39+03:00
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19:17, 24 мая 2020
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