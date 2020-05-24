Президент римского ФК Лацио может быть привлечен к ответственности за намеки на договорной характер матча конкурентов

Президент римского футбольного клуба Лацио Клаудио Лотито может быть привлечен к ответственности за намеки на договорной характер матча конкурентов его клуба.

Лотито сказал, что его команда отстает от лидера – туринского Ювентуса на шаг, а этот шаг – цена матча между Юве и миланским Интером, в котором, по словам президента Лацио, все было очевидно. Прокурор Федерации футбола Италии и намерен выяснить, что именно очевидно Лотито и на каком основании наступила очевидность. Вышеупомянутый матч был одним из последних до того, как чемпионат серии А был приостановлен и проходил при пустых трибунах. Ювентус выиграл эту встречу со счетом 2-0 и что именно вызвало подозрения президента конкурирующей фирмы – непонятно. Теперь ему предстоит отвечать на вопросы прокуроров и в случае, если речь не будет убедительной, Лотито может столкнуться с юридическими проблемами. Какого именно рода, пока не уточняется.

Ювентус возглавляет таблицу Чемпионата Италии. Команда набрала 63 очка. У римского Лацио – 62. Интер занимает 3 место. У него 54 очка.