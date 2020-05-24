Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

Министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что его страна также стремится совместно выступать против «односторонних действий» на международной арене и «психологической травли». Защищать Устав ООН и основные нормы международных отношений. Тесное сотрудничество Москвы и Пекина, по мнению главы внешнеполитического ведомства, обеспечивает мир и стабильность, а также защиту международной справедливости.
2020-05-24T19:04:15+03:00
2020-05-24T19:04:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 24 мая 2020
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