Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

Министр иностранных дел КНР Ван И сказал, что его страна также стремится совместно выступать против «односторонних действий» на международной арене и «психологической травли». Защищать Устав ООН и основные нормы международных отношений. Тесное сотрудничество Москвы и Пекина, по мнению главы внешнеполитического ведомства, обеспечивает мир и стабильность, а также защиту международной справедливости.