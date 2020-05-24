В Гонконге снова начались акции протеста против ограничения прав автономии

На сей раз причиной волнений стал закон, расширяющий полномочия китайских органов безопасности.

Тысячи людей вышли на улицы Гонконга в знак протеста против принятия закона о национальной безопасности. Из-за эпидемии коронавируса в городе действует запрет на массовые акции, поэтому полиция потребовала у людей разойтись. После этого против демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы, передает издание South China Morning Post. Было задержано как минимум 150 человек, включая 40 протестующих, которые пытались перекрыть одну из улиц. Не менее шести пострадавших госпитализированы. Правительственные объекты взяты под охрану, сообщает агентство ТАСС.

Протесты вспыхнули всего через несколько часов после того, как власти Китая подтвердили намерение принять закон о создании на территории Гонконга особых органов госбезопасности. При этом глава МИД КНР заверил, что документ не будет ущемлять права автономии. Между тем, с критикой инициативы уже выступили ЕС и США.

В прошлом году на протяжении нескольких месяцев в Гонконге продолжались акции протеста против законопроекта, позволяющего экстрадировать жителей Гонконга в Китай. В итоге документ был отозван из парламента.