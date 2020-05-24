Попова: Больше половины российских регионов сегодня или завтра могут приступить к снятию ограничений

Больше половины российских регионов сегодня или завтра могут приступить к снятию ограничений. У них есть все основания отменить ряд мер, которые вводили из-за коронавируса, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем временем в Дагестан, где ситуация с коронавирусом вызывала обеспокоенность в правительстве, сегодня прибыли силы МЧС. Они помогут с дезинфекцией объектов. О прибытии помощи ранее говорил глава региона Владимир Васильев. Дагестан занимает пятое место в России по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Президент Владимир Путин ранее поручил подготовить план по улучшению ситуации в регионе.