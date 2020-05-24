Векслер: Взгляды общественности на виновность Нетаньяху, суд над которым начался в Израиле, неоднозначны

Суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху начался в Израиле. Процесс будет сложным и долгим, взгляды общественности на виновность Нетаньяху также неоднозначны. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» израильский журналист Алекс Векслер.

«Начался процесс над Нитаньяху. Первый раз в истории государства, где подсудимый является действующий премьер-министр. Сегодня первое заседание, он будет оправдываться по 1200 папок обвинений. Дело будет долгим, и оно будет длиться примерно 2-4 года», — рассказал журналист.

Поведение Нетаньяху в последнее время вызывает негативную реакцию у его бывших сторонников, поскольку он позволяет себе слишком резкую и необоснованную критику некоторых органов власти, добавил Алекс Векслер.