Депутат Синельщиков считает, что невозможно воздействовать на иностранные СМИ за недостоверную информацию о России

Российские власти могут воздействовать только на россиян, распространяющих недостоверную информацию о своей стране. Применить меры к иностранным СМИ и гражданам вне России не представляется возможным. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комиссии по невмешательству во внутренние дела России Госдумы Юрий Синельщиков.

«В России у нас есть средства воздействия, если подобная информация распространяется в СМИ. Мы можем реагировать. Другое дело за рубежом, мы ничего не можем сделать», – сказал он.

По словам Ю.Синельщикова, комиссия по невмешательству во внутренние дела России Госдумы РФ предполагает внести соответствующие изменения в российское законодательство.

Депутат добавил, что если иностранное СМИ публикует подобные материалы в России, власти имеют способы воздействия и регулярно ими пользуются.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга российского президента Владимира Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что «рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом. Однако согласно данным ВЦИОМ, рейтинги доверия и одобрения деятельности президента составляют 67-68%.