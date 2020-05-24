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18:34, 24 мая 2020

МБХ Медиа: Управление делами президента выделило более 31 млн рублей на закупку медалей и орденов

Управление делами президента выделило более 31 млн рублей на закупку медалей и орденов, пишет сайт МБХ Медиа. Дополнительно 13 млн рублей планируется потратить на футляры, ленты и удостоверения к ним, говорится в заявке на сайте госзакупок. По сведениям журналистов, планируется закупить 2500 медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, 1700 медалей Суворова, 845 медалей Жукова.



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