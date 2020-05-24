Соединенные штаты планируют перенести саммит G7 с 10 июня на конец месяца

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что Вашингтон намерен провести мероприятие в личном, а не виртуальном формате. Заболеваемость коронавирусом в столице США, по мнению члена американской администрации, близка к пику, а возможно, уже удалось достичь этого пика.