Московская областная прокуратура проверит жалобы персонала госпиталя в выставочном комплексе «Крокус Экспо»

Как сказали агентству «Интерфакс» в ведомстве, медики говорили, что во временном лечебном заведении не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того, они утверждали, что им не платят за работу. По данным телеканала «Настоящее время», на больницу в «Крокус Экспо» выделили почти 2 млрд руб., переоборудованием комплекса занимается компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова.