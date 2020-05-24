Московская областная прокуратура проверит жалобы персонала госпиталя в выставочном комплексе «Крокус Экспо»

Как сказали агентству «Интерфакс» в ведомстве, медики говорили, что во временном лечебном заведении не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров. Кроме того, они утверждали, что им не платят за работу. По данным телеканала «Настоящее время», на больницу в «Крокус Экспо» выделили почти 2 млрд руб., переоборудованием комплекса занимается компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова.
2020-05-24T18:33:48+03:00
2020-05-24T18:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 24 мая 2020
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