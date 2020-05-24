В Дагестан прибыли дополнительные силы МЧС

Они займутся дезинфекцией объектов в республике. В минувший понедельник президент Владимир Путин поручил ведомству обеспечить санитарную обработку социальных объектов, а Минобороны – приступить к строительству медицинского центра для заболевших. Как ожидается, первый такой госпиталь начнут сегодня возводить в Каспийске. Минздрав России, как сообщалось, ранее признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны.
2020-05-24T18:33:08+03:00
2020-05-24T18:33:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 24 мая 2020
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