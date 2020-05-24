В России приверженцы ислама отмечают сегодня Ураза-байрам, один из главных праздников своей религии, вне мечетей

Из-за ограничительных мер они закрыты для верующих, поэтому праздничный намаз мусульмане совершают дома. В ряде случаев из молитвенных зданий были организованы онлайн-трансляции проповедей.

В обычно заполненных в этот день до отказа мечетях сегодня были лишь представители мусульманского духовенства. Действует запрет на массовые мероприятия, но возможно верующие прислушались к призывам своего духовенства. Такая картина наблюдалась повсеместно во многих городах страны, от столицы до мусульманских по преимуществу республик и Средней Волги. Перед московской соборной мечетью, где молитва и проповедь этим утром прошли в пустынной атмосфере, тоже не было традиционного скопления верующих. На подступах к молитвенному комплексу в избытке присутствовали полицейские, автобусы и сотрудники спецподразделений в полной экипировке и традиционные металлические ограждения. С минаретов звучала и аудио-трансляция происходящего внутри, а многочисленные волонтеры в зеленых накидках с изображением полумесяца, одного из символов ислама, объясняли тем, кто все же оказывался неподалеку от главной мечети Москвы, что сегодняшний праздник стоит провести дома, в узком семейном кругу. Внутри Соборной мечети находились несколько десятков человек. Все они были в защитных масках и соблюдали дистанцию. Председатель духовного управления мусульман и совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

Равиль Гайнутдин также зачитал поздравление президента Путина в адрес российских приверженцев ислама. Он напомнил, что Ураза-байрам знаменует завершение священного месяца Рамадан и окончание поста. Еще одна московская мечеть, на Минской улице сегодня и вовсе была закрыта. Как гласили объявления «до особого распоряжения». Время от времени на паркинг приезжали машины, из которых выходили верующие, возносили краткую, в несколько секунд, молитву, и оставляли пожертвования для малоимущих в специально установленных ящиках. В поздравлении к жителям Дагестана глава республики Владимир Васильев тоже напомнил, что из-за эпидемии праздник в этом году должен стать камерным.



Откликнулись на призыв остаться дома и жители других регионов – онлайн-проповеди, домашний намаз, закрытые мечети в Башкирии, Татарстане, других республиках Кавказа. В Чечне тоже были отменены крупные религиозные мероприятия. Единственный намаз прошел в главной мечети Грозного, и судя по фото из соцсетей главы республики Рамзана Кадырова, там было весьма многолюдно. Впрочем, самого руководителя республики на праздничном ид-намазе не было.



Ураза-байрам не имеет четкой даты, его наступление привязано к лунному календарю. Предшествовавший празднику священный для мусульман месяц полностью совпал с изоляцией на время эпидемии коронавируса.