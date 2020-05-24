Попова: Основания переходить к первому снятию ограничений сегодня или завтра имеют 44 из 85 регионов России

Она добавила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ни один из предсказываемых России «страшных» сценариев развития пандемии новой коронавирусной инфекции не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась, сообщила глава Роспотребнадзора.