Попова: Основания переходить к первому снятию ограничений сегодня или завтра имеют 44 из 85 регионов России

Она добавила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ни один из предсказываемых России «страшных» сценариев развития пандемии новой коронавирусной инфекции не оправдался, отечественная система здравоохранения справилась, сообщила глава Роспотребнадзора.
2020-05-24T18:09:01+03:00
2020-05-24T18:10:51+03:00
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18:09, 24 мая 2020
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