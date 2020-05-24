Суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху начался в Израиле

Процесс будет сложным и долгим, взгляды общественности на виновность Нетаньяху также неоднозначны. Об этом «Эху Москвы» рассказал израильский журналист Алекс Векслер. Поведение Нетаньяху в последнее время вызывает негативную реакцию у его бывших сторонников, поскольку он позволяет себе слишком резкую и необоснованную критику некоторых органов власти, добавил Алекс Векслер.

Первое заседание по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в окружном суде в Иерусалиме длилось в воскресенье около часа, дата следующего заседания пока не назначена. Об этом сообщила газета «Таймс оф Исраэл».