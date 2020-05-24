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Эксклюзив Эха 18:05, 24 мая 2020

Посольство России в США требует извинений от агентства Bloomberg

Новый конфликт между российскими дипломатами и западными журналистами. Посольство России в США требует извинений от агентства Bloomberg. Это связано с публикацией статьи, в которой говорится о снижении рейтинга российского президента Владимира Путина до 27%. Агентство ссылается на данные ВЦИОМа. Дипмиссия в свою очередь, также ссылаясь на данные ВЦИОМ, настаивает, что реальный уровень этого показателя составляет почти 68%.

Сведения в публикации агентства Bloomberg нельзя объяснить ошибкой, это намеренное искажение информации, сказал «Эху Москвы» глава ВЦИОМ Валерий Федоров. В условиях кризиса рейтинг президента остается стабильно сильным, колебания составляют 2-3%, — подчеркнул Валерий Федоров.

Депутаты Госдумы собираются обсудить публикацию агентства Bloomberg о рейтинге Путина с главой бюро агентства в России. Видеоконференция должна состояться на следующей неделе, сказал агентству РИА Новости первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев. Парламентарии, по его словам, хотят задать свои вопросы и выступить с инициативой со своей стороны.

Российские власти могут воздействовать только на своих граждан, которые распространяют недостоверную информацию о собственном государстве, сказал «Эху Москвы» зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, коммунист Юрий Синельщиков. По его словам, применить меры к иностранным СМИ и гражданам вне России не представляется возможным. Если иностранное СМИ публикует подобные материалы в России, власти имеют способы воздействия и регулярно ими пользуются, добавил Юрий Синельщиков.

Негативная реакция России на публикации западных СМИ не приведет ни к какому результату, авторитет российской администрации за рубежом неизменно падает. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Кирилл Рогов.

Это уже не первая за последние недели претензия России к агентству Bloomberg. Материалы о ситуации с коронавирусом в России, выпущенные агентством Bloomberg дважды вызывали резкую критику Москвы. Всё началось 10 дней назад после выхода статьи, название которой редакция переделала дважды. Первоначальный заголовок «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» возмутил представителя МИДа Марию Захарову. У себя в фейсбуке она назвала заголовок жутким, а материал с анализом причин низкого уровня смертности от новой инфекции в России по сравнению с высоким числом зараженных, кампанией по дезинформации страны. После правки, а затем еще одной, название статьи изменилось на «Эксперты задаются вопросом по поводу российских данных о смертности от Ковид-19». На этой неделе другая публикация Bloomberg вызвала недовольство, на этот раз посольства России в США. В статье «Как путинская Россия провалила пандемию» речь шла о проблемах в здравоохранении и количестве мест в больницах. Дипломаты обратили внимание, что в материале искажена статистика Всемирного банка о количестве коек в России и странах Организации экономического сотрудничества. В первоначальном графике в статье коек в России указывалось вдвое меньше, чем было на самом деле. После претензий в Bloomberg подписи к графику изменили, но в материал журналисты правки не вносили.

Претензии Москвы в этом месяце также вызывали публикации газет New York Times и Financial Times. В них утверждалось, что смертность от коронавируса в Москве и Петербурге в апреле может быть на 70 процентов выше официальных данных. МИД потребовал опровержений.



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