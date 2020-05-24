Правозащитник Пономарев подал иск к ФСИН по поводу бунта в Иркутской колонии

Правозащитник Лев Пономарев подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний. Ранее он обращался в ведомство по поводу бунта в Иркутской колонии, однако полученный ответ не содержал никакой фактической информации. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Жукова.

«Лев Александрович писал обращение в порядке 59 ФЗ в порядке рассмотрения обращения граждан во ФСИН с просьбой предоставления информации о ситуации в ИК-15 ФСИН Иркутской области. Также в обращении содержалось требование об отстранения от должности на время следствия начальника ФКУ ИК-15 и руководителя ФСИН Иркутской области. На эти два требования ответа не предоставили, ответ был дан формального характера. В связи с этим Пономарев обратился в суд в порядке административного суда производства с требованием обязать ФСИН России предоставить информацию о принятом решении в отношении указанных руководителей», — рассказала адвокат.

Федеральный закон предусматривает точный ответ по каждому пункту обращения гражданина, поэтому есть надежда, что ФСИН все-таки рассмотрит документ должным образом, добавила О.Жукова