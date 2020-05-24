Федерация футбола Италии начала расследование в отношении президента клуба «Лацио»

Клаудио Лотито может грозить наказание за его высказывания о договорном характере матча «Ювентус» — «Интер». Игра прошла еще в начале марта. Лотито, как пишет сайт Championat.com, должен будет объяснить, что он имел в виду. И доказать правоту своих обвинений.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус».