Двухнедельный карантин в Крыму сделают платным для тех, кто приезжает в регион по личным делам

Если они не могут заплатить сразу, эту сумму с него будут взыскивать через суд, сказал глава республики Крым Сергей Аксёнов. Такую меру принимают для борьбы с вирусом. С минувшего понедельника в регионе отменён режим ограничений для жителей, но прибывающих в регион по-прежнему помещают на двухнедельный карантин.