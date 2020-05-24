Полиция Новосибирска оштрафовала организаторов и участников вечеринки в центре города

На них составили протоколы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции, сказали агентству ТАСС в областном управлении МВД. Гуляния прошли в ночь на воскресенье. На площади Ленина, по данным областного управления МВД, собрались несколько десятков молодых людей.

В социальных сетях появились фотографии и видео с этой вечеринки. Как пишет интернет-издание Тайга.инфо, В полиции назвали некоторые снимки и записи частично смонтированными, чтобы завысить число участников вечеринки.