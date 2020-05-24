Мусульмане отмечают сегодня праздник Ураза-байрам

Мероприятия проходят в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Торжества проводятся в основном дома. С праздником уже поздравил верующих председатель ДУМ России и Совета муфтиев Равиль Гайнутдин.

С праздником поздравил верующих и глава Чечни Рамзан Кадыров. Обращение опубликовано в его телеграм-канале. Самого главы Чечни в видео нет, его голос звучит за кадром. На днях агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что Кадырова госпитализировали в больницу в Москве с подозрением на коронавирус. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов назвал эту информацию «сплетнями».