Руководство Альфа-Банка решило поощрить сотрудников отделения, которое накануне захватил злоумышленник

Позже спецназ задержал напавшего. Работники отделения действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом людей в заложники, сказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Задержанный между тем признал свою вину. Причину своего поступка он объяснить не смог. Захватчик не имел конкретных требований и не понимал, зачем он это делает, — рассказал телеканалу RT один из заложников Фёдор Пименов.

Источник «Интерфакса» рассказал, что задержанному назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

