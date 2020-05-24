Популярность цифровых услуг растет среди потребителей старше 50 лет

По данным высокотехнологичных компаний, в первую очередь это касается сервисов цифровых платежей, видео, онлайн-конференций и интернет-магазинов, пишет газета «КоммерсантЪ». По словам самих потребителей, подобные услуги позволяют им меньше выходить из дома в условиях эпидемии, экономить время и лучше сохранять связь со своими родными и друзьями. Эксперты говорят, что это заставляет компании обращать больше внимания на потребителей старшего возраста, технологические навыки которых многие участники рынка еще не так давно недооценивали из-за предрассудков и стереотипов.
2020-05-24T17:05:24+03:00
2020-05-24T17:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 24 мая 2020
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