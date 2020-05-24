Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в попытке подорвать доверие россиян к президенту страны. Вашингтон, считает председатель нижней палаты, действует здесь через подконтрольные СМИ, блоггеров и оппозиционных политиков. Ряд публикаций зарубежной прессы о ситуации с коронавирусом в России, а также рейтинге Владимира Путина, Володин назвал вбросом дезинформации. Он полагает, что попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США активизируются. Но уверен, что это говорит только об усилении позиции России.

Между тем российское посольство в США требует извинений от агентства Bloomberg. Это связано с публикацией статьи, в которой говорится о снижении рейтинга российского президента Владимира Путина до 27%. Агентство ссылается на данные ВЦИОМа. Глава центра изучения общественного мнения Валерий Федоров сказал «Эху Москвы», что авторы публикации взяли цифры, которые не отражают реального рейтинга Путина.