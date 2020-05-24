В Израиле сегодня начался судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху

Политика обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

В Окружном суде Иерусалима впервые в истории Израиля судят действующего премьер-министра: первое заседание по делу уже началось. Оно носит технический характер – в частности, Нетаньяху должен будет ответить, понятна ли ему суть обвинений. Как пишет издание The Jerusalem Post, адвокаты главы правительства попросили о переносе основных слушаний на весну следующего года для подготовки к процессу.

Нетаньяху лично прибыл в суд и заявил на камеры, что считает дела против себя сфабрикованными в целях отстранения от власти правых сил. Его сопровождали несколько членов нового правительства страны. Между тем, у здания суда собрались большие группы как сторонников, так и противников политика.

Нетаньяху подозревается в целом ряде преступлений, включая коррупцию. В частности, следствие считает, что премьер-министр предоставлял одной из телекоммуникационных компаний преференции в обмен на положительное освещение работы его кабинета.

По разным оценкам, процесс над Нетаньяху может растянуться на несколько месяцев или даже лет.