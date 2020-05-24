Министерство образования и науки выделяет дополнительно в этом году более 30 тыс. бюджетных мест в вузах

Большую часть собираются распределить между региональными учебными заведениями. Об этом, как пишет издание РБК, сказал замминистра Дмитрий Афанасьев. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин. Увеличить количество бюджетных мест в вузах глава государства предложил ещ0е в начале года в ходе послания Федеральному собранию. В минувший четверг он добавил, что сделать это необходимо уже в нынешнем году.