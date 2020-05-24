Правоохранительные органы в Адыгее проверяют сообщения, что местным врачам не выплатили надбавки

Они полагаются за работу с зараженными коронавирусом. Работники республиканской станции скорой помощи пожаловались на отсутствие доплат в видеообращении. В местном управлении СК сказали, что поговорили с сотрудниками и руководством станции скорой помощи, а также с представителями министерства здравоохранения республики. В ведомстве говорят, что надбавки не перечислили почти ста медикам. Из-за того, что руководство неверно поняло постановление правительства, добавили следователи.

