Акции протеста возобновились в Гонконге

Тысячи демонстрантов выступили против нового законопроекта китайского правительства. Они опасаются усиления власти Пекина. Полиция применила слезоточивый газ. По сведениям газеты South China Morning Post, не менее 120 человек задержаны. На днях премьер Госсовета КНР Ли Кэцян представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге. Там, в частности, говорится о возможности направлять китайские органы госбезопасности в этот специальный административный район страны.
2020-05-24T16:32:33+03:00
2020-05-24T16:32:33+03:00
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16:32, 24 мая 2020
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