Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстал сегодня перед судом в Иерусалиме

Его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. В ходе первого заседания, которое стартовало в окружном суде израильской столицы, Нетаньяху назвал дела против себя сфабрикованными. Цель разбирательства, уверен глава правительства, в том, чтобы отстранить его от власти. Нетаньяху также потребовал, чтобы судебное заседание по его делам транслировалось в прямом эфире. Суд ранее в этом отказал. Тем временем у здания суда проходят демонстрации сторонников и противников премьер-министра.