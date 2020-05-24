Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстал сегодня перед судом в Иерусалиме

Его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. В ходе первого заседания, которое стартовало в окружном суде израильской столицы, Нетаньяху назвал дела против себя сфабрикованными. Цель разбирательства, уверен глава правительства, в том, чтобы отстранить его от власти. Нетаньяху также потребовал, чтобы судебное заседание по его делам транслировалось в прямом эфире. Суд ранее в этом отказал. Тем временем у здания суда проходят демонстрации сторонников и противников премьер-министра.
2020-05-24T16:32:05+03:00
2020-05-24T16:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 24 мая 2020
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