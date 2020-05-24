Власти Крыма отменили бесплатное проживание в обсерваторах для приезжающих на полуостров

С конца апреля граждан, которые приезжали в Крым, отправляли в санатории на двухнедельный карантин, но для бюджета 25 тысяч за каждого пережидающего — излишнее роскошество. Глава региона Сергей Аксенов заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, что бесплатное удовольствие закончилось и призвал окружающих уважать друг друга. Тех, кто, по его словам, приедет бесцельно, все равно отправят в обсерватор, на платить за это им придется самим – либо при выписке, либо потом, по решению суда. Сколько именно будет стоит принудительный отдых, Аксенов не уточнил. За сотрудников, которые приедут в Крым на вахту, рассчитается работодатель. Возможно, крымские власти вдохновил пример Севастополя, где лазейку прикрыли гораздо раньше. Количество праздношатающихся по улицам заметно снизилось.



Командированных представителей государственной власти нововведение не коснется.