С конца апреля граждан, которые приезжали в Крым, отправляли в санатории на двухнедельный карантин, но для бюджета 25 тысяч за каждого пережидающего — излишнее роскошество. Глава региона Сергей Аксенов заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, что бесплатное удовольствие закончилось и призвал окружающих уважать друг друга. Тех, кто, по его словам, приедет бесцельно, все равно отправят в обсерватор, на платить за это им придется самим – либо при выписке, либо потом, по решению суда. Сколько именно будет стоит принудительный отдых, Аксенов не уточнил. За сотрудников, которые приедут в Крым на вахту, рассчитается работодатель. Возможно, крымские власти вдохновил пример Севастополя, где лазейку прикрыли гораздо раньше. Количество праздношатающихся по улицам заметно снизилось.
Командированных представителей государственной власти нововведение не коснется.
Власти Крыма отменили бесплатное проживание в обсерваторах для приезжающих на полуостров
С конца апреля граждан, которые приезжали в Крым, отправляли в санатории на двухнедельный карантин, но для бюджета 25 тысяч за каждого пережидающего — излишнее роскошество. Глава региона Сергей Аксенов заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, что бесплатное удовольствие закончилось и призвал окружающих уважать друг друга. Тех, кто, по его словам, приедет бесцельно, все равно отправят в обсерватор, на платить за это им придется самим – либо при выписке, либо потом, по решению суда. Сколько именно будет стоит принудительный отдых, Аксенов не уточнил. За сотрудников, которые приедут в Крым на вахту, рассчитается работодатель. Возможно, крымские власти вдохновил пример Севастополя, где лазейку прикрыли гораздо раньше. Количество праздношатающихся по улицам заметно снизилось.