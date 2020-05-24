В полиции назвали фейком публикации в социальных сетях о массовой вечеринке в Новосибирске

Она прошла минувшей ночью, и судя по кадрам, выложенным в интернете, привлекла десятки молодых людей. Как рассказал «Эху Москвы» корреспондент интернет-издания «Тайга. инфо» Петр Маняхин, правоохранители все же проводят проверку. По версии МВД, выложенное видео подвергли монтажу с целю завышения количества участников вечеринки – добавил Маняхин. Между тем, как рассказали агентству ТАСС в пресс-службе регионального МВД, не исключено того, что ролики, распространенные в сети, могли быть сняты в другое время, а сама информация о нарушении режима изоляции может быть недостоверной.