В Гонконге полиция задержала больше 120-ти участников протестной акции

Многотысячные протесты возобновились там спустя полгода, несмотря на карантин из-за коронавируса.

Слезоточивым газом и водяными пушками разгоняли сегодня митингующих в Гонконге. Люди требовали независимости от Китая. Протестующие держали соответствующие плакаты и скандировали лозунги, в том числе «Независимость Гонконга — единственный выход». Люди вышли из-за планов Пекина принять в специальном административном районе закон о национальной безопасности и расширить полномочия китайских спецслужб. Жители Гонконга опасаются, что права и свободы местного населения власти будут ущемлять. Несмотря на запрет собираться из-за пандемии на улице вышли тысячи людей, сообщает агентство Рейтер. Произошли столкновения с полицией. В силовиков, применявших газ, летели бутылки с водой, зонты, несколько десятков человек пытались возвести баррикады, после чего были задержаны. Всего в участках оказались около 120ти человек, уточняет газета South China Morning Post. По её данным среди задержанных один из ведущих оппозиционных политиков. Между тем глава МИД Китая Ван И уверяет, что закон на автономии Гонконга и его жителях не скажется.



Прошлым летом Гонконг охватила серия протестов из-за намерения местных властей принять проект закона об экстрадиции о выдаче правонарушителей материковому Китаю. Власти инициативу под давлением протестующих отозвали, но несмотря н это митинги и демонстрации не прекращались несколько месяцев.