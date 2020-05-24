Богатейшие люди планеты за последние два месяца резко увеличили свое состояние

Топ-25 предпринимателей из списка Forbes, по оценкам самого журнала, стал богаче на 255 миллиардов долларов. Больше остальных заработал основатель Facebook Марк Цукерберг – в перечне самых состоятельных людей он теперь занимает не седьмое, а четвертое место. Первая тройка осталась неизменной – это глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и руководитель компании Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Суммарно состояние богатейших людей планеты доситгло почти полутора триллионов долларов.
2020-05-24T15:34:25+03:00
2020-05-24T15:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 24 мая 2020
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