В Гонконге прошли многотысячные демонстрации против закона, расширяющего полномочия китайских спецслужб

Власти отказались согласовать акции, мотивируя это запретом на массовые мероприятия в условиях пандемии. Газета South China Morning Post пишет, что для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. Более 120 человек задержали.

Прошлой весной и летом в Гонконге проходили массовые уличные волнения. Они начались на фоне планов местных властей принять закон, позволяющий экстрадировать жителей на территорию материкового Китая. Однако даже после того, как документ отозвали из парламента, уличные беспорядки не прекратились.