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Эксклюзив Эха 15:29, 24 мая 2020

Глава ВЦИОМ Федоров: Bloomberg совершенно неверно интерпретировал данные по рейтингу Путина

По мнению главы ВЦИОМ Валерия Федорова, редакция Bloomberg совершенно неверно интерпретировала данные по рейтингу Владимира Путина. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Этот вывод они проиллюстрировали данными взятыми с нашего сайта, но при этом не имеющего отношения к рейтингу Путина в обычном понимании. Они не стали брать рейтинги о доверии к Путину, о рейтинге его работы на этом посту. А вместо этого они взяли ответы — назовите 4-5 российских политиков, кому вы больше всего доверяете», — сказал глава ВЦИОМ.

В.Федоров также отметил, что никто из Bloomberg не связывался со ВЦИОМ по этому поводу.

«В Bloomberg работают достаточно квалифицированные журналисты. Только не пойму, что они не позвонили и не взяли комментарий. Блумберг даже опубликовал снимки с нашего сайта, но интерпретировали данные совершенно неверно. Вывод дан априорно, информация притянута за уши. Подбирали такую информацию, которая должна была этот вывод проиллюстрировать. Вывод, на мой взгляд, не соответствует действительности. При тщательном анализе те данные, которые на нашем сайте, на самом деле совершенно другие», — сказал он Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга российского президента Владимира Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что «рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом.



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