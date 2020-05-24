Япония с завтрашнего дня планирует полностью отменить режим чрезвычайной ситуации

Министр по делам восстановления экономики страны Ясуоти Нисимура мотивировал это тем, что в в Японии стало снижаться количество новых случаев заражения коронавирусом. В частности, за последние сутки в стране зафиксировано менее 40 инфицированных.

Власти островного государства начали вводить режим ЧС в апреле. На первом этапе он затрагивал столицу и прилегающие к ней префектуры, но вскоре был распространен на всю страну. Сейчас ограничения действуют только в нескольких префектурах.

