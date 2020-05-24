Посольство России в США потребовало от Bloomberg извинений за публикацию о низком рейтинге президента Путина

Посольство России в США потребовало от информационного агентства Bloomberg извинений за публикацию о низком рейтинге президента Владимира Путина. Впрочем, несмотря недовольство дипломатов, указанные в материале агентства цифры в том или ином виде фигурировали в рейтингах российских социологических служб.

В статье американского агентства говорилось о рекордно низком уровне доверия россиян к президенту Владимиру Путину. Материал Bloomberg, вызвавший претензии посольства, вышел 21 мая. В нем со ссылкой на данные ВЦИОМ указывалось, что рейтинг доверия российского лидера опустился до рекордно низких 27%. Это связывалось с «усилением кризиса из-за коронавируса» и приводилась сравнительная таблица рейтинга Путина и других политиков за несколько последних месяцев. В публикации давалось пояснение, что речь идет о россиянах, которые сами «назвали Путина как одного из политиков, которым они доверяют».

Российская дипмиссия в США настаивает, со ссылкой на цифры ВЦИОМа, что рейтинг доверия Путина составляет 68%, а журналисты пытаются намеренно создавать впечатление об ухудшении ситуации в России.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил, что были использованы данные возглавляемой им социологической службы, но они были неверно интерпретированы. Впрочем, опрос, на который ссылались в посольстве, видимо предполагал выбор из предложенных фамилий, что привел о к разночтениям.

В последние дни это уже не первый случай, когда российские дипломаты высказывают претензии к материалам Bloomberg о России. Ранее в МИДе отметили, что агентство неверно интерпретирует статистику Всемирного банка о числе свободных больничных мест в России.