Правительство направит 100 миллиардов рублей в российские регионы, чьи бюджеты недосчитались средств из-за пандемии

Помощь получат более трех четвертей субъектов Федерации — 56 из 85. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин. О точных суммах дотаций каждому региону не сообщается, известно лишь, что направят их туда, где поступления в местные бюджеты к 1 мая, оказались меньше, чем показатели за два предыдущих года. Речь идет как о налоговых, так и о прочих платежах. В правительстве полагают, что дотации должны сбалансировать региональные бюджеты, которые пострадали от экономических ограничений в условиях пандемии коронавируса.

Распоряжение Мишустина стало следствием поручения Президента России Владимира Путина, который еще 15 мая говорил о необходимости оказания помощи регионам, чтобы местные власти могли поддержать граждан и бизнес.



Министерству финансов предписано перечислит деньги в бюджеты субъектов Федерации в течении трех дней.