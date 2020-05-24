В Центре подготовки космонавтов опровергли сведения о нескольких десятках зараженных коронавирусом

Из сообщения на сайте ЦПК следует, что сейчас подтвержденный диагноз есть только у шестерых сотрудников. Сегодня «РИА Новости» со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство писало, что в Центре инфицированы порядка 30 человек.

В условиях пандемии космонавтам, отправляющимся на МКС ранее пришлось отказаться от ряда традиционных мероприятия и проводов родственниками. На пресс-конференции перед полетом экипаж был отделен от журналистов защитным стеклом.