Из сообщения на сайте ЦПК следует, что сейчас подтвержденный диагноз есть только у шестерых сотрудников. Сегодня «РИА Новости» со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство писало, что в Центре инфицированы порядка 30 человек.
В условиях пандемии космонавтам, отправляющимся на МКС ранее пришлось отказаться от ряда традиционных мероприятия и проводов родственниками. На пресс-конференции перед полетом экипаж был отделен от журналистов защитным стеклом.
В Центре подготовки космонавтов опровергли сведения о нескольких десятках зараженных коронавирусом
Из сообщения на сайте ЦПК следует, что сейчас подтвержденный диагноз есть только у шестерых сотрудников. Сегодня «РИА Новости» со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство писало, что в Центре инфицированы порядка 30 человек.