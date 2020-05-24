Испытания российского лекарства от коронавируса планируется завершить в течение двух месяцев

Главный уролог Минздрава академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за исследования, сказал, что препарат будет выпущен под торговым названием арепливир, а лечение будет занимать в средне не более одной недели. Он отметил, что лекарство абсолютно точно появится раньше вакцины. Препарат будет тестироваться на нескольких сотнях больных, причем не только в Москве и Петербурге, но и Мордовии, где он производится.