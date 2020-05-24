Власти Подмосковья в рамках следующего этапа смягчения ограничений планируют открыть часть объектов сферы услуг

Об этом сказал губернатор Андрей Воробьев.

Уже с завтрашнего дня в Московской области возобновят работу офисы продаж квартир и автомобилей. Жителям региона также разрешат пользоваться услугами каршеринга, однако машину можно будет взять на срок не менее пяти дней. Накануне в Подмосковье было отменено действие цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Вплоть до 26 мая электронные разрешения будут действовать для поездок в столицу. После этой даты будут действительны только московские пропуска.

Вместе с тем жителей собирались начать штрафовать за отсутствие маски и перчаток в общественных местах. Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты «при любом выходе на улицу».

