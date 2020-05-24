Крабодобывающую компанию, связанную с Ксенией Собчак, лишили статуса системообразующего предприятия

Ранее компания попала в этот список по просьбе матери телеведущей, члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой.

Сахалинская компания «Монерон», занимающаяся добычей крабов, на днях исчезла из перечня системообразующих предприятий на сайтах Минсельхоза и Минэкономразвития. Первой на этой обратила внимание газета «Ведомости». Официальные лица не ответили на вопрос о причинах такого решения, но близкий к правительству источник издания рассказал, что оно было принято комиссией по повышению устойчивости развития экономики.

«Монерон» ранее попал в список системообразующих предприятий благодаря сенатору Людмиле Нарусовой. Ее дочь Ксения Собчак едва не стала совладелицей этой и еще одной компании, которая также занимается ловлей крабов. Телеведущая договорилась о покупке 40 процентов акций в обоих предприятиях, но сделку завершить не удалось из-за решения суда Южно-Сахалинска, арестовавшего доли компаний. Постановление было вынесено в рамках расследования в отношении предпринимателя Олега Кана, который, по версии Следственного комитета, связан с этим бизнесом.

С 2018 года Кан находится за границей. Ранее он был объявлен в международный розыск.