Пекин выразил поддержку международному расследованию причин пандемии

Соответствующее заявление было сделано на фоне обвинений США в адрес Китая о замалчивании фактов о распространении коронавируса.

Расследование необходимо провести профессионально и беспристрастно. Оно должно базироваться на науке, любое политическое вмешательство в поиски источника коронавируса необходимо исключить, призвал глава китайского МИДа Ван И. Именно поэтому Китай, по его словам, решил поддержать расследование под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Министр назвал необоснованными международные иски к Пекину с требованиями компенсаций из-за пандемии, которые нарушают международное право. По этой причине также важно установить, что именно привело к появлению новой инфекции, отметил Ван И.

Он призвал США не тратить время на разногласия и вместе бороться с коронавирусом. Напомню, президент Дональд Трамп около месяца назад объявил: у него есть доказательство того что источником происхождения коронавируса стала лаборатория в китайском городе Ухань. После этого десятки американцев и ряд компаний за океаном стали подавать в суд на Китай за распространение COVID-19.

Китай в начале месяца отклонил просьбу Всемирной организации здравоохранения присоединиться к расследованию об источнике появления новой инфекции.