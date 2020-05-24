Туристический сезон в Турции на фоне пандемии могут продлить до декабря

По оценкам местных туроператоров, пик посещения страны сместится на осенние месяцы. Они отмечают, что даже к концу года на юге Турции по российским меркам погода практически летняя. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее турецкий министр культуры и туризма говорил, что турпоток из России в этом году может снизиться на 40%. Как показал опрос международной исследовательской компании YES Group, данные которого приводит газета «Коммерсант», до конца года за границу рассчитывают отправиться чуть больше трети россиян.

