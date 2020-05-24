Губернатор Калининградской области назвал «поверхностным» знания администрации США о российском городе

Ранее советник американского президента Патрик О’Брайен сравнил Калиниград с «кинжалом в центре Европы». По мнению чиновника, Кремль решил разместить в регионе «огромное количество ракет и вооружений», желая превратить его в закрытую военную базу, хотя город мог бы стать центром туризма.

В свою очередь глава Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с газетой РБК высказал предположение, что О'Брайен обиделся на то, что после введения электронных виз город испытал наплыв путешественников из Польши и Германии, но не американцев.