Дело о взрыве в здании Архангельского ФСБ прекратили в связи со смертью подозреваемого

Все процессуальные действия завершены, материалы в суд передаваться не будут – об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Доказывать вину подростка не будут, но обвинение не считается снятым.

Взрыв на проходной в здании спецслужбы произошел в октябре позапрошлого года. Самодельную бомбу подорвал 17-летний юноша, погибший на месте. Согласно сообщению, которое перед смертью молодой человек опубликовал в одном из телеграм-каналов, он сделал это чтобы выразить протест против «фабрикации дел и пыток людей».