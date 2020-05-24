Остановка распространения короанвируса будет возможна только при массовой вакцинации населения

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в интервью «Парламентской газете» сказал, что привиты должны быть 95% граждан. Эксперт сослался на оценку Всемирной организации здравоохранения на этот счет. Снимать же ограничения, по его словам, можно будет только когда иммунитет появится у 60-70% населения страны. Эпидемиолог добавил, что сейчас определяется группа лиц, которые должны получить вакцину в первую очередь, а также выявляются доноры плазмы для лечения больных.
2020-05-24T13:31:38+03:00
2020-05-24T13:31:38+03:00
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13:31, 24 мая 2020
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