Остановка распространения короанвируса будет возможна только при массовой вакцинации населения

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в интервью «Парламентской газете» сказал, что привиты должны быть 95% граждан. Эксперт сослался на оценку Всемирной организации здравоохранения на этот счет. Снимать же ограничения, по его словам, можно будет только когда иммунитет появится у 60-70% населения страны. Эпидемиолог добавил, что сейчас определяется группа лиц, которые должны получить вакцину в первую очередь, а также выявляются доноры плазмы для лечения больных.